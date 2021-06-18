تطور جديد في النصر بشأن بيتي مارتينيز

كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) عن طلب إدارة نادي النصر، من لاعب الفريق الأرجنتيني بيتي مارتينيز، تقريرًا طبيًا جديدًا بشأن ما وصل إليه من برنامج تأهيلي، عقب العملية الجراحية التي أجراها لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة منذ شهرين.
وتنتظر إدارة النصر التقرير الجديد وفقًا لـ”الرياضية” للبت النهائي في مصير اللاعب من خلال الاتفاق معه بإعادة تسجيله في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو الإبقاء عليه في الكشوفات وعدم تسجيل لاعب أجنبي بدلًا منه حال تعافيه التام أواخر سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر أن تأهيل مارتينيز يسير بشكل متسارع، والتقارير المبدئية تؤكد إمكانية تقليص فترة العلاج.
يُذكر أن طبيب اللاعب قد أكد في وقت سابق، حاجة مارتينيز للعلاج والتأهيل لمدة تصل إلى 6 أشهر.