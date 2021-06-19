“الأرصاد”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب ممطرة وعوالق ترابية بعدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وعوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وأبان أن محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا بمنطقة نجران، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظتي السليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، ستشهد عوالق ترابية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ4 عصراً.