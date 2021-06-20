لتخزينها مبيدات خطيرة واستيراد أسماك محظورة.. “الغذاء والدواء” تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامات مالية قدرها 1.5 مليون ريال، على ثلاث شركات غذائية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وبينت أن أولى المخالفات كانت على إحدى الشركات في محافظة جدة، وتمثلت في تخزين مبيد عالي السمية وشديد الخطورة -مقيد الاستخدام- في حاوية نقل المواد الغذائية، لافتة إلى أنه جرى معاقبتها بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.
كما وقعت غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على شركة أخرى مقرها الرياض، لقيامها باستيراد وتداول أسماك بلطي محظورة. وفق “أخبار 24”.
وعاقبت الهيئة أيضا، شركة للأسماك في جدة، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، لاستيراد أسماك محظورة، وتغيير بلد المنشأ واسم الصنف الفعلي للأسماك.