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أخبار محلية > بالفيديو.. بعد رصد مخالفات في سوق الإطارات بشارع الغرابي بالرياض.. “التجارة” تداهم المستودعات المخالفة
21/06/2021   10:47 ص

بالفيديو.. بعد رصد مخالفات في سوق الإطارات بشارع الغرابي بالرياض.. “التجارة” تداهم المستودعات المخالفة

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داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة أمس (الأحد)، المستودعات المخالفة التي تحتوي على إطارات مغشوشة ومستهلكة تديرها عمالة وافدة في شارع الغرابي بالرياض.

وضبطت الفرق الرقابية بمشاركة الحملة الأمنية وفرق الدفاع المدني مستودعات تم إخفاؤها في أسقف المعارض، كما تمكنت منضبط عدد من الإطارات المغشوشة والمستهلكة داخل مستودعات أخرى غير مرخصة، وجرى إيقاف المخالفين.  

وأظهر تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة ضبط بعض المحال التي لا تستخدم نقاط البيع، في مخالفة صريحة للاشتراطات البلدية، كما رصد هروب بعض العمالة المخالفة من الموقع.   وفق “أخبار 24”.

وأوضح المشرف الميداني بوزارة التجارة محمد الشهري، أن عقوبة المتستر على العمالة الوافدة هي السجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، وإيقاف النشاط التجاري وترحيل الوافد.

بالفيديو.. بعد رصد مخالفات في سوق الإطارات بشارع الغرابي بالرياض.. “التجارة” تداهم المستودعات المخالفة

أخبار محلية
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