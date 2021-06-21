إمام مسجد يستفسر عن سبب الاقتطاع من راتبه لـ “التأمينات” رغم عدم تسجيله فيها.. ومسؤول بالمؤسسة يرد

أجاب مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، على استفسار لأحد الأشخاص بشأن تعرضه للخصم من راتبه تحت بند “التأمينات الاجتماعية” رغم أنه غير مُسجل فيها.
وأوضح إمام المسجد في استفساره خلال برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن راتبه 4500 ريال ويُخصم منه قرابة 450 ريالاً شهرياً تأمينات اجتماعية، رغم عدم استفادته منها أو تسجيله فيها.
وقال الوهيبي، إنه لا يعتقد بأن السائل يعمل إماماً لمسجد تابع لوزارة الشؤون الإسلامية، مشيراً إلى أن أئمة المساجد التابعين للوزارة لا يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يُستقطع من راتبهم، داعياً إياه للتواصل معه لمعرفة سبب هذا الخصم. وفق “أخبار 24”.
أسئلة الجمهور..
موظف يسأل لماذا يخصم من راتبي تأمينات اجتماعية وأنا غير مُسجل أو مستفيد؟..
نادر الوهيبي -مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية- يُجيب#دمج_التقاعد_في_التأمينات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zdymzVTJzW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 20, 2021