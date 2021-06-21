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أخبار محلية > استشاري أمراض قلب يوضح الفئات التي لا ينبغي لها الذهاب إلى الحج
21/06/2021   10:47 ص

استشاري أمراض قلب يوضح الفئات التي لا ينبغي لها الذهاب إلى الحج

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أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور وليد الحبيب، الفئات التي لا ينبغي لها الذهاب إلى الحج هذا العام؛ بسبب ظروفهم الصحية.   

وقال الدكتور الحبيب خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الأشخاص الذين يعانون من أعراض قصور القلب أو ضعف في عضلة القلب أو من أجروا حديثاً عمليات جراحية في القلب لا يمكنهم اتخاذ قرار الذهاب إلى الحج حفاظاً على سلامتهم.  

وأضاف أن مرضى الغسيل الكلوي لا يمكنهم الذهاب إلى الحج أيضاً، والأشخاص الذين يعانون من الالتهابات الشديدة، ونقص المناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل عام، ناصحاً الجميع بضرورة مراجعة الطبيب قبل التوجه إلى الحج.  وفق “أخبار 24”.

 

استشاري أمراض قلب يوضح الفئات التي لا ينبغي لها الذهاب إلى الحج

أخبار محلية
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