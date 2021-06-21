تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد “برسبوليس” الإيراني

كشفت مصادر صحفية، عن آخر تطورات قضية احتجاج مجلس إدارة النصر، ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، بعد سقوط ممثل المملكة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة” إن احتجاج النصر على نادي بيرسبوليس الإيراني لا يزال قضية منظورة لدى المحكمة الرياضية (كاس).
وأوضحت المصادر، أنه سيتم عقد جلسة استماع أخيرة في 23 أغسطس المقبل، بحضور ثلاثة محكمين تم اختيارهم من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونادي بيرسبوليس بالإضافة للنصر.
وأكدت المصادر: “بما أن النسخة قد انتهت فإن الحكم المنتظر بعد جلسة الاستماع القادمة سيكون عبارة عن تعويضات مالية، وقرارات انضباطية ضد الأطراف المدانة”.
وكان النصر قد احتج على عدم قانونية مشاركة لاعب من الفريق الإيراني في مباراة نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2020، التي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح.
ورفض حينها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشكوى المقدم من النصر، ليلجأ ممثل المملكة إلى تصعيد القضية بشكل رسمي إلى المحكمة الرياضية (كاس) للحصول على حقه.