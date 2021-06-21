تاريخ لا يُنسى على مرّ الأجيال.. المنتخب الوطني يستعيد ذكرى عمرها 27 عامًا (صور)

استعاد المنتخب السعودي لكرة القدم، ذكرى صعود “الأخضر” إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه العام 1994، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر حساب المنتخب الوطني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا، وعلق عليها: “في مثل هذا اليوم من العام 1994، “الأخضر” يقص شريط مشاركته في كأس العالم”.
وتابع: “مشاركة حافلة بالأرقام، وذكريات بقيت تنبض في الأذهان.. تاريخ مجيد لا يُنسى على مرّ الأجيال! إليكم هذه الصور النادرة من تلك اللحظات”.
وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى أمام هولندا، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على المغرب بنفس النتيجة، ويتفوق على بلجيكا بهدف نظيف سجله سعيد العويران على طريقة مارادونا بعد أن راوغ عدة لاعبين ووضع الكرة في الشباك.
عبر لاعبو الأخضر إلى دور الـ16 للمرة الوحيدة في تاريخهم، في تلك النسخة، وخسروا أمام السويد في هذا الدور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وفق “أخبار 24”.