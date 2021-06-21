جلسة استماع تهدد “الطائي” من التواجد في دوري المحترفين

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن فريق نادي الطائي، مهدد بالحرمان من التواجد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد (2021-2022).
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن الرئيس التنفيذي في الطائي، بدر العايد، ومدير الاحتراف، وفهد الجليبط، ولاعب المواليد في الفريق الأول لكرة القدم، عمران إلياس، يخضعون عصر اليوم، إلى جلسة استماع أمام لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة.
وكان نادي الجبلين قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، يؤكد فيها عدم أهلية مشاركة عمران إلياس، لاعب الطائي مع الفريق، مدعيًا أنه يملك تاريخي ميلاد مختلفين في وثائقه، قبل أن يقرر المضي قدمًا في الشكوى ورفع أوراقها إلى لجنة الاستئناف.
وأشارت المصادر، إلى أنه في حال ثبتت صحة احتجاج نادي الجبلين على لاعب الطائي سيتم منع الأخير وحرمانه من الصعود إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت المصادر، أن احتجاج الجبلين يتكون من 39 ورقة، 10 منها على الشكوى، و29 ورقة مرفقات للقضية، كما تم استشارة محامين مختصين قبل رفع أوراق الاستئناف إلى اللجنة ذاتها. وفق “أخبار 24”.
وسبق لإلياس تمثيل فريقي الشباب وضمك في محطات سابقة في دوري المحترفين، قبل أن يمثل الطائي في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.
يذكر أن الطائي يُعد ثالث الصاعدين بعد الحزم والفيحاء إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع منافسه التقليدي نادي الجبلين، في دوري الدرجة الأولى.