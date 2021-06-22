استقبل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم (الثلاثاء)، المواطن سلطان بن فيصل الشهري، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله استجابة لشفاعة الأمير.
وثمن الأمير تركي بن طلال الموقف الكريم لـ”الشهري” في العفو عن قاتل ابنه دون مقابل، مؤكدًا أن التنازل ونبذ الخلافات وتذليل مساعي الصلح هي من أهداف مبادرة إرساء السلم المجتمعي التي انطلقت أعمالها في عسير.
ومن جهته، قدم “الشهري” شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، على سعيه الدائم وحثه المتواصل لتحقيق العفو والتنازل ومتابعة الأعمال المبذولة من لجنة إصلاح ذات البين ولجنة إرساء السلم المجتمعي.
وفق “أخبار 24”.