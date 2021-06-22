بنك التنمية الاجتماعية يدرّب السجناء وأسرهم على الحرف اليدوية بالتعاون مع “السجون”

قدم بنك التنمية الاجتماعية، في ضوء الاتفاقية التي وقعت مع المديرية العامة للسجون من خلال جمعية الانامل المبدعة، عدد من الخدمات غير المالية، للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم ضمن مبادرة “أصنع مستقبلك بأناملك.
واستفاد من المبادرة أكثر من 93 مشاركاً في مشروع الرعاية اللاحقة، منها 40 من أسر المفرج عنهم، كما تم تدريب 20 متدرب ومتدربة من الشرائح المستهدفة، بهدف الانطلاق لجميع مناطق المملكة ونقل التجربة، بالإضافة إلى تقديم عدد من اللقاءات التعريفية والدورات التدريبية العامة، استفاد منها 3842 مستفيد بواقع 54 دورة موزعة على 29 مدينة.
وتهدف الاتفاقية المبرمة مع المديرية العامة للسجون “مبادرة الرعاية اللاحقة للسجناء والمفرج عنهم”، إلى نشر ثقافة العمل الحر، والإدارة المالية للنزلاء، وتدريب النزلاء وكذلك العاملين على السجون، وبناء القدرات للفئات المستهدفة، كما تشمل على إيجاد حلول مشتركة للإقراض الاجتماعي والمشاريع.
ويأتي ذلك تجسيداً لدور بنك التنمية الاجتماعية في تفعيل الدور الاجتماعي والاقتصادي من خلال البرامج والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها ومن ضمنهم نزلاء السجون مما ينعكس ايجابًا في التمكين وجوانبه .
وفق “أخبار 24”.