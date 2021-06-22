وزير الخارجية: ليس لدينا علاقات مع إسرائيل.. وحريصون على إيقاف الحرب في اليمن والتحول للمسار السياسي

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة حريصة على إيقاف الحرب في اليمن والتحول للمسار السياسي، مبينا أن الحوثيين لا يريدون المشاركة بحل السياسي.
وأبان الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي في فيينا اليوم (الثلاثاء)، أن هناك عملية سياسية قائمة في اليمن، لكن الحوثيين لا يريدون المشاركة بحل سياسي ولم يكونوا جزءا من اتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يزالون مستمرين في انتهاكاتهم ضد المدنيين.
وأكد ردا على سؤال أحد الصحفيين حول التعامل مع رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل، أن المملكة ليس لديها علاقات مع إسرائيل و”تغيير الحكومات فيها لا يؤثر علينا”، متمنيا أن تتبنى الحكومة الجديدة منهجية جيدة للسلام في فلسطين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن اجتماعه مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، شهد مناقشة التدخلات الإيرانية في المنطقة والقضية الفلسطينية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات مع النمسا وسبل تطويرها.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الأعمال التجارية بين المملكة والنمسا في أحسن حالاتها وتشهد نموا مزدهرا، وأن التبادل التجاري بين البلدين يشهد تطورًا ملحوظًا.
فيديو | #وزير_الخارجية: على #إيران الالتزام بجميع قرارات وكالة الطاقة الدولية#الإخبارية pic.twitter.com/hKEua6zWDi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2021
فيديو | #وزير_الخارجية: لا تجمعنا أي علاقة مع إسرائيل وأي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يؤثر#الإخبارية pic.twitter.com/s4mSIi1HbX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2021