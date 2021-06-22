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أخبار محلية > مدير جمعية الذوق العام الأسبق: ما حصل من بعض المشاهير في أوكرانيا يمثلهم فقط
22/06/2021   9:28 م

مدير جمعية الذوق العام الأسبق: ما حصل من بعض المشاهير في أوكرانيا يمثلهم فقط

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قال مدير جمعية الذوق العام الأسبق، بدر الزياني، إن ما حصل من بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا ما هي إلا تصرفات شخصية تنعكس على فاعلها ولا يمكن تعميمها على جميع السياح.

‏وأضاف الزياني لـ”أخبار 24″ أنه لا توجد برامج للمسافرين حول ثقافة السفر؛ باعتبار أن الهوية السعودية المستمدة من الهوية الإسلامية لا بد أن تكون حاضرة وبقوة، خصوصا خارج المملكة، كون المسافر يمثل المملكة وسفيرها بالخارج وعليه الحفاظ على المكتسبات الذوقية التي اكتسبناها من عاداتنا وتقاليدنا.

يُذكر أنه خلال الفترة الماضية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمشاهير يمارسون سلوكيات “معيبة”، على حد وصف النشطاء.

مدير جمعية الذوق العام الأسبق: ما حصل من بعض المشاهير في أوكرانيا يمثلهم فقط

أخبار محلية
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