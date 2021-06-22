شاهد .. تجهيزات طائرات الإخلاء الطبي التي تحتوي على وحدات عزل للمرضى

استطاعت طائرات الإخلاء الطبي إنجاز العديد من المهام المتعلقة بنقل المصابين بكورونا خلال الجائحة، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لعمليات النقل داخل المملكة وخارجها.
واستعرضت قناة “العربية” التجهيزات الطبية التي تتمتع بها طائرات الإخلاء الطبي، بداية من المصعد الخاص برفع المرضى من الأرض إلى داخل الطائرة، وصولًا لأجهزة التنفس الاصطناعي والوظائف الحيوية.
وتشمل التجهيزات أماكن مخصصة للمرضى ومرافقيهم، ووحدات عزل للمرضى مزودة بفتحات لتمكين الطاقم الطبي من التعامل مع المرضى بشكل غير مباشر لضمان عدم انتقال العدوى إليهم، كما توفر هذه الوحدات الإمدادات اللازمة من الأكسجين. وفق “أخبار 24”.
وتحتوي الطائرات على أجهزة للتنفس الاصطناعي، وأخرى متخصصة في مراقبة الوظائف الحيوية لأجسام المرضى داخل وحدات العزل بالطائرة.
#نشرة_الرابعة | مراسل العربية @H_alsufayan يستعرض محتويات طائرات الإخلاء الطبي في #السعودية pic.twitter.com/KOv76uUq10
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 22, 2021