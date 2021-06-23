بالفيديو.. ما المهارة الشخصية التي يجب تطويرها وإتقانها في العمل؟.. هكذا أجاب مواطنون

أدلى عدد من المواطنين برأيهم عن سؤال حول المهارات الشخصية التي يرون أن من الضروري إتقانها وتطويرها في العمل، كل حسب مجال عمله.
واتفقت آراء المواطنين حسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”، على أن أهم المهارات التي يجب إتقانها في أي عمل مهما كان نوعه، هو العمل تحت الضغط والالتزام بالوقت وكيفية إدارته وتنظيمه.
وأشار مواطنون إلى ضرورة أن يهتم الشخص بتطوير مهاراته في التواصل مع الآخرين، ومساعدة كل فئات المجتمع مثل الصم والبكم، واكتساب مهارة فهم شخصيات وسلوكيات الناس من حولنا. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ماهي المهارة الشخصية التي تتمنى إتقانها في عملك؟#الإخبارية pic.twitter.com/Y9ZD9Rtn9x
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 22, 2021