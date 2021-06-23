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أخبار محلية > قيء وصداع وسلس البول.. 7 أعراض تنذر بالإصابة بـ”الورم الدبقي”
23/06/2021   3:08 م

قيء وصداع وسلس البول.. 7 أعراض تنذر بالإصابة بـ”الورم الدبقي”

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نبهت مدينة الملك فهد الطبية إلى 7 أعراض تشير إلى احتمالية إصابة الإنسان بالورم الدبقي، وهو عبارة عن ورم يحدث في المخ والحبل الشوكي.

وذكرت المدينة أن هذا النوع من الورم ينشأ في الخلايا الدبقية التي تحيط بالخلايا العصبية، ويمكن أن يكون مهددا للحياة بحسب موقعه ومعدل نموه.

ولفتت إلى أن أعراض المرض تتضمن الغثيان أو القيء، وسلس البول، ومشاكل في الرؤية، إضافةً إلى الصداع، وفقدان الذاكرة، والتشنج، وصعوبة الكلام.

وأشارت إلى أن طرق العلاج من هذا المرض مختلفة، منها الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، والعلاج الدوائي الموجه.

قيء وصداع وسلس البول.. 7 أعراض تنذر بإصابتك بـ"الورم الدبقي"

وفق “أخبار 24”.

قيء وصداع وسلس البول.. 7 أعراض تنذر بالإصابة بـ”الورم الدبقي”

أخبار محلية
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