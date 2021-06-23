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اخبار رياضية > على رأسهم القرني وأنسيلمو.. البلطان يحسم موقف الشباب من 5 نجوم
23/06/2021   6:22 م

على رأسهم القرني وأنسيلمو.. البلطان يحسم موقف الشباب من 5 نجوم

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حسم رئيس نادي الشباب، خالد البلطان موقف ناديه من الخماسي: لاعب الوحدة أنسيلمو موراليس ولاعب القادسية حسن العمري وحارس الاتحاد فواز القرني، إضافة لثنائي الفريق، كريسيتان جوانكا وفابيو مارتينيز.

ونفى رئيس الشباب خلال استضافته في برنامج “عز الرياضة” المذاع على منصة “يوتيوب” أي مفاوضات مع أنسيلمو وأن حسن العمري قد يكون أحد المستهدفين، كذلك فواز القرني ضمن حسابات تدعيم حراسة المرمى.

وكشف البلطان عن رفضه المطالب المبالغ فيها من قبل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتمديد إعارة فابيو مارتينيز مؤكدًا أنه يستطيع تعويضه بلاعب آخر. وفق “أخبار 24”.

وشدد رئيس نادي الشباب على بقاء كريستيان جوانكا، ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة بعدما ظهر بشكل مميز خلال الموسم المنصرم .

على رأسهم القرني وأنسيلمو.. البلطان يحسم موقف الشباب من 5 نجوم

اخبار رياضية
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