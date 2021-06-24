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أخبار المناطق > لقطات تاريخية من استقبال الملك سعود لملك العراق قبل 66 عاماً
24/06/2021   3:43 م

لقطات تاريخية من استقبال الملك سعود لملك العراق قبل 66 عاماً

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استعرضت مؤسسة الملك سعود لقطات تاريخية من مراسم استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز، لنظيره العراقي، الملك فيصل الثاني، في المنطقة الشرقية، قبل أكثر من 66 عاما.

ووصل الملك سعود في 15 صفر عام 1376ه إلى الدمام قادمًا من الرياض، حيث كان يرافقه ولي العهد حينذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين، من أجل استقبال ملك العراق.

وحمل قطار الديزل الركب الملكي إلى ميناء الدمام، ووصل الملك فيصل على متن يخت أبيض، بينما وقف حرس الشرف لتحيته. وفق “أخبار 24”.

كما شملت مراسم استقبال ملك العراق؛ عزف الجنود للأنغام العسكرية، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، فيما ارتسمت الابتسامة على ملامح الملك سعود فور رؤيته للملك فيصل الثاني، وأكملا لقاءهما بعقد مباحثات رسمية تناولت العلاقات بين البلدين.

لقطات تاريخية من استقبال الملك سعود لملك العراق قبل 66 عاماً

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