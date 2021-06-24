“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيين قَتلا مواطنين بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حكم القتل قصاصاً في جانيين قَتلا مواطنين بإطلاق النار عليهما في منطقة الرياض.
وذكرت الوزارة أن المواطن بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي، أقدم على قَتل المواطن محمد بن جهاد بن منيخر العنزي، وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
كما أقدم المواطن نايف بن هادي بن محمد العتيبي على قَتل المواطن خالد بن بندر بن محمد العتيبي، وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكابهما جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصاً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانيين، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بهما في مدنية الرياض.