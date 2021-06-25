أكد الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن جميع الأحاديث النبوية وصلت إلينا.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة “المجد”، أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم والسُنة النبوية.
واستشهد على صحة ذلك بقول الله تعالى: “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”، لافتا إلى أن المقصود بالذكر “القرآن الكريم والسُّنة النبوية”.
وأكد أن الصحابة نقلوا الأحاديث النبوية، وأن جهابذة أهل العلم استطاعوا التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة.
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين الإسلامي، مشيرا إلى قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)، وقول أبي هريرة: “ما تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علماً”.
وأشار إلى أنه على مر العصور السابقة لم يعجز الأئمة والعلماء عن استنباط الأحكام الشرعية للوقائع والنوازل من القرآن والسنة.
وفق “أخبار 24”.