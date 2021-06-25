نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة ليست قبولا نهائيا.. و3 ساعات فقط مهلة للحاج للسداد بعد إرسال الرقم

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم (الجمعة)، عن تقدم 558 ألف شخص لأداء الفريضة من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء الحج لهذا العام، مبيناً أنه تم ربط البوابة عبر تطبيقي “أبشر” و”توكلنا”.
وأوضح مشاط وفقًا لقناة “الإخبارية”، أن الرسائل المرسلة للترشيح فقط ولا تعتبر قبولاً نهائياً حتى تتوافر الاشتراطات وتحقق المعايير والأماكن المتاحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص نسبة محددة من الحجاج لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام.
وأشار إلى أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد ومتابعة الإجراءات أو ستذهب الفرصة لشخص آخر، مبيناً أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. وفق “أخبار 24”.
فيديو | نائب وزير الحج لـ #برنامج_120: وصلنا إلى 558 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية لحج هذا العام #الإخبارية pic.twitter.com/gCu9zgMwQU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2021
فيديو | نائب وزير الحج لـ #برنامج_120: عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للتسديد أو تذهب الفرصة لشخص آخر #الإخبارية pic.twitter.com/TcGUX7Q3Ja
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2021
فيديو | نائب وزير الحج لـ #برنامج_120: تم تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام#الإخبارية pic.twitter.com/qWmm5LvXkJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2021