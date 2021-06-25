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أخبار محلية > نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة ليست قبولا نهائيا.. و3 ساعات فقط مهلة للحاج للسداد بعد إرسال الرقم
25/06/2021   5:01 م

نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة ليست قبولا نهائيا.. و3 ساعات فقط مهلة للحاج للسداد بعد إرسال الرقم

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كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم (الجمعة)، عن تقدم 558 ألف شخص لأداء الفريضة من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء الحج لهذا العام، مبيناً أنه تم ربط البوابة عبر تطبيقي “أبشر” و”توكلنا”.

وأوضح مشاط وفقًا لقناة “الإخبارية”، أن الرسائل المرسلة للترشيح فقط ولا تعتبر قبولاً نهائياً حتى تتوافر الاشتراطات وتحقق المعايير والأماكن المتاحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص نسبة محددة من الحجاج لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام.

وأشار إلى أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد ومتابعة الإجراءات أو ستذهب الفرصة لشخص آخر، مبيناً أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. وفق “أخبار 24”.

نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة ليست قبولا نهائيا.. و3 ساعات فقط مهلة للحاج للسداد بعد إرسال الرقم

أخبار محلية
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