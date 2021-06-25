خطيبا الحرمين يحثان على مساعدة الضعفاء والعجزة وعدم التشبه بأعداء الله

حث إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، على أن يُجمِّل المرء قوله وقلبه وجوارحه وأعماله ولسانه بالذكر وأطيب الكلام وأحسن الحديث، والإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل وغيرها من العبادات التي تزكي القلب.
وشدد، في خطبة الجمعة، على أن يجمل المسلم قلبه بإبعاده عن أمراضه؛ من ضغينة وحسد وغش وخيانة وعجب وغرور وغير ذلك، بينما يُجمل جوارحه بالطاعات والأعمال الصالحات، ويجمل سيرته وسلوكه بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة.
ولفت إلى أن تجميل البدن وهيئته يكون بإظهار المرء نعم الله عليه في لباسه، وتطهيرِه له من الأنجاس والأحداث والأوساخ، والحرصِ على نظافة جسده وطيب ريحه بالاغتسال والتطيب وإزالة الأدناس والأقذار والروائح الكريهة، ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب.
وحذر من التشبه بأعداء الله فيما هو من خصائصهم من لبساهم وهيئاتهم، معتبرًا أن إظهارَ مفاتن الجسد والتبرجَ والسفور وترك العفة عند المرأة، والتخنثَ والميوعةَ عند الرجل؛ انتكاس في الفطرة وانحراف في السلوك وفساد في الذوق ونبذ لتعاليم الإسلام، مضيفا أن التدين بالإسلام يمثل قيم الجمال.
وفي المدينة المنورة أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله البعيجان، في خطبة الجمعة اليوم، المصلين بتقوى الله عز وجل.
وأشار الشيخ البعيجان إلى أن الجو يتغير من حال إلى حال، وتتقلب الأيام والليالي والفصول تمضي على التوالي، مبينا أن حرارة الصيف الملتهبة ولفحات السموم المحرقة لأعظم نذير زائر وأبلغ واعظ زاجر من عذاب الله من جهنم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر . وفق “أخبار 24”.
وأنهى خطبته بالدعوة لمساعدة الضعفاء والعجزة وسد حاجتهم والتعامل معهم برحمة خاصة في الوقت الذي يكون فيه لفح ولهيب الصيف وشدة الحر والعواصف المثيرة للأتربة، مشددًا أيضا على ضرورة حمد الله على آلائه ونعمه وشكره على فضله وكرمه.
#الحرم_المكي | الشيخ فيصل غزاوي: إن الله يحب الجمال، ويحب من عبده أن يجمل لسانه بالذكر ويجمل قلبه بالإخلاص والتوكل وغيرها من العبادات.#يوم_الجمعة#قناة_السعودية pic.twitter.com/wjmnrEaMun
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 25, 2021
#الحرم_المكي | الشيخ فيصل غزاوي: هناك دلالات على عناية الإسلام بتجميل الباطن وتزيينه، وأعظم ذلك الجمال المحافظة على مباني الإسلام “الصلاة”.#يوم_الجمعة#قناة_السعودية pic.twitter.com/cIz3MDL2Kb
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 25, 2021