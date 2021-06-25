“الخارجية” تعلن وظائف شاغرة للمواطنين في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين للعمل في منظمات الأمم المتحدة في كل من نيويورك، والعاصمة الكينية نيروبي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وحرصاً منها على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة تضمنت مسؤول موارد بشرية (P4)، ومسؤول موارد بشرية ،(P3)ومسؤول موارد بشرية (P3)، ومسؤول إداري (P4).
وأبانت أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس فأعلى، كما يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مشيرة إلى أن مقرات العمل ستكون في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة “نيويورك”، ومكتب منظمة الأمم المتحدة “نيروبي”. وفق “أخبار 24”.
يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقدم للوظائف من خلال الرابط.