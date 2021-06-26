وزير الداخلية: نحارب المخدرات بإجراءات حازمة .. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم السبت، أن الوزارة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة ومتطورة، وذلك لردع العصابات الإجرامية التي تطور أساليبها والسموم التي تروجها.
وأضاف، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن المملكة تشترك في الجهود الدولية الرامية لتجفيف منابع المخدرات والحد من مخاطرها، مؤكدًا أن المملكة واجهت هذه الظاهرة تشريعيًا وقضائيًا وأمنيًا، وضربت بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن.
وأشار وزير الداخلية إلى الإنجازات الأمنية التي تحققت في هذا المجال بدعم من قيادة المملكة، ثم من خلال التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.