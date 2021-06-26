نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الداخلية: نحارب المخدرات بإجراءات حازمة .. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها
26/06/2021   7:01 م

وزير الداخلية: نحارب المخدرات بإجراءات حازمة .. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها

+ = -
599

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم السبت، أن الوزارة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة ومتطورة، وذلك لردع العصابات الإجرامية التي تطور أساليبها والسموم التي تروجها.

وأضاف، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن المملكة تشترك في الجهود الدولية الرامية لتجفيف منابع المخدرات والحد من مخاطرها، مؤكدًا أن المملكة واجهت هذه الظاهرة تشريعيًا وقضائيًا وأمنيًا، وضربت بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن.

وأشار وزير الداخلية إلى الإنجازات الأمنية التي تحققت في هذا المجال بدعم من قيادة المملكة، ثم من خلال التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية: نحارب المخدرات بإجراءات حازمة .. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160939.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.