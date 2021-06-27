أعلن نادي الصقور، اليوم (الأحد)، عن اختياره مواقع لمواكَر “أعشاش” الصقور فوق جبال المملكة، ضمن برنامج “هدد” الذي يسعى إلى إطلاق الصقور في مواطنها الأصلية وبيئاتها الطبيعية.
وأوضح أن المواقع المختارة لـ 28 ماكَراً “عش” آمنة للصقور، بعضها لم تطأها أقدام الإنسان من قبل، لكنها تلبي حاجة الطير للتكاثر والاكتفاء الذاتي، مثل جبال السروات على الساحل الغربي للمملكة، وسجلت وجود ماكَر على ارتفاع 3 آلاف متر عن سطح البحر.
وأشار إلى أنه في المرتفعات الغربية أيضاً، اختير جبال الحجاز، وتعيش فيها الصقور شمالاً، في مواكر على ارتفاع أكثر من 2.5 ألف متر في جبل اللوز، ومواكر أخرى في جبال المنطقة الوسطى، على ارتفاعات تتراوح بين 500 إلى 1.7 ألف متر.
ويسعى النادي من اختيار هذه المواقع إلى التغلب على التحديات التي تواجه الطير عادة، مثل الصعق بالكهرباء، والاصطدام بالمباني، وطرحها أو شبكها، والتسمم غير المباشر بالمبيدات الحشرية، وسرقة الأعشاش، وتقلبات الجو، والافتراس ووجود الطيور الجارحة العدائية، أو الإزعاج وقت الحضانة.
وفق “أخبار 24”.