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أخبار محلية > “الصحة” تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك
27/06/2021   10:43 م

“الصحة” تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

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أعلنت الصحة البدء في إعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة.

وأضافت أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات، مشيرة إلى أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيقي صحتي وتوكلنا. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

أخبار محلية
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