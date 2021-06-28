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أخبار محلية > هل تحتسب قيمة الميراث وقت قسمته أم وقت وفاة الموروث؟.. الشيخ “العسكر” يجيب
28/06/2021   8:16 ص

هل تحتسب قيمة الميراث وقت قسمته أم وقت وفاة الموروث؟.. الشيخ “العسكر” يجيب

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أوضح عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور عبدالرحمن العسكر، كيفية حساب قيمة الميراث، وهل يكون عند وفاة الموروث أم وقت تقسيم التركة بين الورثة.  

وقال الشيخ العسكر إن قيمة التركة تحتسب عند القسمة بين الورثة حتى لو تأخرت كثيراً بعد وفاة الموروث، سواء زادت قيمتها أو نقصت بعد التأخير.  

وأضاف في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه في حال قسمت التركة وحُدد لكل وارث ما سيأخذه منها لكن تأخر الورثة في تسلمها، فإن القيمة هنا تحتسب عند القسمة وليس عند التسليم.  

وأكد أهمية الإسراع في تقسيم التركة بين الورثة بعد الوفاة فوراً، عقب استيفاء الحقوق الواجبة كقضاء الدين عن المتوفى وتنفيذ الوصية وتكلفة تجهيز الميت.   وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن العلماء رأوا كره التأخير في توزيع التركة لما لها من آثار سيئة، كحاجة الورثة مثلاً للأموال وعدم تمكنهم من التصرف فيها، وكذلك لأن قيمة التركة قد تقل مع مرور الزمن. 

 

هل تحتسب قيمة الميراث وقت قسمته أم وقت وفاة الموروث؟.. الشيخ “العسكر” يجيب

أخبار محلية
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