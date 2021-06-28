بشرط مرور 42 يومًا على تلقي الأولى.. “توكلنا” يوضح طريقة حجز موعد الجرعة الثانية من اللقاح لمن هم 50 عامًا فأكثر

أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الأحد، طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر المنصة، وذلك لمن هم بعمر الـ50 عامًا فأكثر، ومر 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى.
وتبدأ الخطوات بالدخول على “لقاح كورونا” من خدمات الصحة على التطبيق، ثم وضع اسم المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو المكفولين، واختيار تعديل الموعد. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الخطوات أيضًا اختيار مركز التطعيم والوقت، والضغط على “نعم” لتأكيد تحديث الموعد، ومن ثم حجز الموعد بنجاح.
تعرّف على طريقة حجز موعد للحصول على #الجرعة_الثانية من لقاح كورونا عبر #توكلنا لمن عمره (50) عاماً فأكثر بالتاريخ الهجري، وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى. pic.twitter.com/0I2hE5WBHl
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) June 27, 2021