بالفيديو.. هل يمكن الاستغناء عن العملات الورقية في المملكة؟ محلل مالي يجيب

قال المحلل المالي حمد العليان إن جائحة كورونا عادت بالنفع على التحول شبه الكامل في عمليات الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على البيع النقدي “الكاش”.
وأوضح، خلال لقائه على قناة “الإخبارية” اليوم (الثلاثاء)، أن نسبة سكان المملكة من الشباب كبيرة وغالبيتهم يستخدمون الأجهزة الذكية، مبينًا أنه بالرغم من التوقعات بأن تقل عمليات البيع النقدي في المستقبل، فإنه لا غنى عن “الكاش”. وفق”أخبار 24″.
وأضاف أن هناك بعض الدول في أفريقيا وشرق أوروبا لا تعتمد على عمليات الدفع الإلكتروني حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لعدم وجود بنية تحتية قوية لدى تلك الدول مثل المملكة.
فيديو | هل من الممكن الاستغناء عن العملات الورقية في #المملكة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/r8urxzfZ63
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2021