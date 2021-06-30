استعرض التجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، مراكز الرعاية الصحية الأولية التي توفّر اللقاح “لقاح الحج” للمواطنين والمقيمين مع اقتراب موسم حج 1442هـ.
وشملت مراكز الرعاية الصحية الأولية المشار إليها 10 مراكز، وهي مراكز الفلاح، والمونسية، والنسيم الشمالي، والازدهار، والغدير، والدرعية، والمرسلات، وغرناطة، والجنادرية الشرقي، والملك فيصل.
وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة التنسيق للوصول إلى مستوى مناسب من التحصين لداخلي البيت الحرام، كما توصي الصحة المواطنين والمقيمين بعدم نسيان التطعيم باللقاح قبل تأدية مناسك الحج.
وفق “أخبار 24”.