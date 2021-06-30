بادر مواطن صباح اليوم (الأربعاء) بإخلاء جزء من طريق الدائري الشرقي بمدينة الرياض، بعد وقوع حـادث تصادم بين شاحنة وقود وسيارة بيك أب؛ تسرب على إثره البنزين في موقع الحـادث.
وكشف المواطن عبد الرحمن العنزي، لـ”أخبار 24″، أن وقوع الحـادث تزامن مع موعد خروج كثيرين للعمل، وذلك عند الساعة 5:30 صباحاً، حيث تفاجأ بالحـادث أمامه وانتشار البنزين على الأرض.
وأكد أنه أوقف مركبته عرضاً وسط الطريق مباشرة لمنع مرور بقية المركبات باتجاه الحـادث، وتحويل سيرهم إلى طريق الخدمة باتجاه العكس.
وقال: “الحمد لله، لولا لطف الله كان حصلت كارثة مثل حادثـة كبري المعيزيلة”.
وبين أنه بمساعدة بعض المواطنين سيطروا على حركة المرور مباشرة، رغم كثافة الشاحنات والباصات التي تقل موظفين باتجاه الجنوب.
وأضاف أنه اتصل بمرور الرياض، الذين باشروا الحـادث بحضور عربات الإسعاف، التي نقلت قائدي الشاحنة والسيارة البيك أب إلى المستشفى.