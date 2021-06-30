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أخبار المناطق > 97 % من المرضى تحسنت حالتهم .. الإمارات: نتائج مميزة لعقار “سوتروفيماب” لعلاج كورونا
30/06/2021   10:47 م

97 % من المرضى تحسنت حالتهم .. الإمارات: نتائج مميزة لعقار “سوتروفيماب” لعلاج كورونا

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كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن نتائج استخدام عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة.

وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، أن العقار تم تجريبه على 658 مريضاً، وأظهر أكثر من 97% من المعالجين به تحسناً خلال 5-7 أيام، إذ خفت حدة الأعراض واقتربوا من الشفاء التام.

وبينت أن الحاصلين على العقار هم من الفئات المعرضة للخطر نظراً لإصابتهم بأمراض مصاحبة، مثل السمنة والسرطان، وأمراض الكلى، والرئة، والقلب والسكري، والضغط والحساسية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن عقار سوتروفيماب يحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.

97 % من المرضى تحسنت حالتهم .. الإمارات: نتائج مميزة لعقار “سوتروفيماب” لعلاج كورونا

أخبار المناطق
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