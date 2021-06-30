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أخبار محلية > الدكتور عبدالله الربيعة: المملكة مستعدة لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا
30/06/2021   10:48 م

الدكتور عبدالله الربيعة: المملكة مستعدة لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا

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أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، استعداد المملكة لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح فيروس كورونا.

وأوضح، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20، أن التحدي الذي تشكله جائحة كورونا يحتم على الجميع العمل معًا لضمان وجود استجابة عالمية منسقة لحماية أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وأشار إلى أن المملكة تشجع وبقوة ترسيخ الطابع الإقليمي على الصناعات ذات الصلة، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وأن لديها الإمكانات والتأهيل بشكل فريد لتصبح مركزًا إقليميًا للإمداد والنقل والصناعات الصحية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن المملكة استثمرت على مستوى العالم منذ اندلاع جائحة كورونا 713 مليون دولار لدعم مكافحة الفيروس، إلى جانب تقديم مركز الملك سلمان مساعدات للعديد من الدول.

وكشف عن دعم المملكة اللاجئين على مدى العقود الـ 3 الماضية بمشاريع بلغت تكلفتها نحو 17 مليار دولار.

الدكتور عبدالله الربيعة: المملكة مستعدة لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا

أخبار محلية
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