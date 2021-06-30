قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري إنه بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقاً لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.
وأوضحت أن الجدول الزمني لإعلان اجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات سيكون على النحو التالي:
إعلان نتيجة النقل الخارجي 28-11-1442هـ، ويكون التظلم الكترونيا على نتيجة النقل الخارجي في الفترة من 28-11 إلى 3-12-1442هـ، واعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها لادارات التعليم، في 3-12-1442هـ، وترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا من قبل المعلمين، من 4-12 حتى 8-12-1442هـ .
وأضافت أن الجدول الزمني لإعلان اجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات سيكون على النحو التالي:
إعلان نتيجة النقل الداخلي 29-12-1442هـ، والتظلم الكترونيا على نتيجة النقل الداخلي في الفترة من 29-12 إلى 4-1-1443هـ، واعتماد نتيجة النقل الداخلي، في 7-1-1443هـ.
وأشارت إلى أن المباشرة للمنقولين خارجيا وداخليا ستكون اعتبارا من عودة المعلمين.
وفق “أخبار 24”.