ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مجموعة من الأشخاص، لارتكابهم جرائم جمع أموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن و9 مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والرابع من العمر، جمعوا الأموال وحولوها إلى خارج المملكة عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن.
وأضاف أن المؤسسة التجارية وفرت الغطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، كما اتخذوا من وحدة سكنية بالرياض مقرًا لارتكاب جرائمهم.
وأشار إلى أنه تم ضبط مبلغ 725 ألف ريال بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.