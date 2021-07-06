إعلامي يكشف عن مفاجأة بشأن حصول النصر على “الكفاءة المالية”

زف الإعلامي الرياضي، علي العنزي، بشرى سارة إلى جماهير النصر، بشأن سعي مجلس الإدارة، برئاسة مسلي آل معمر، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وقال “العنزي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لن تكون هناك أي عوائق مالية لإدارة نادي النصر، وستقوم بسداد كافة الالتزامات المالية وستحصل على الكفاءة المالية، وتسجيل اللاعبين للموسم الجديد”.
وستتمكن إدارة نادي النصر حال حصولها على شهادة الكفاءة المالية، من تسجيل الصفقات الجديدة التي أبرمتها حتى الآن، وهي في البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر. وفق “أخبار 24”.
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لن تكون هناك اي عوائق مالية لإدارة #النصر و ستقوم بسداد كافة الالتزامات المالية و ستحصل على الكفاءة المالية و تسجيل اللاعبين للموسم الجديد باذن الله .. pic.twitter.com/HVzTBSrm0p
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) July 5, 2021