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أخبار المناطق > شاهد.. فتاة بعسير احترفت الفروسية وتطمح للمشاركة في بطولات محلية وعالمية
06/07/2021   7:41 م

شاهد.. فتاة بعسير احترفت الفروسية وتطمح للمشاركة في بطولات محلية وعالمية

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شقت بعض الفتيات في منطقة عسير طريقهن في عالم الفروسية، وبعضهن أصبحن فارسات، مثل أميرة الخضيري، التي تطمح أن تتسع مشاركة السيدات في مختلف بطولات الفروسية.

وذكرت “الخضيري”، خلال حديثها بقناة “العربية”، أن الحلم بأن تكون فارسة راودها منذ الطفولة، وتحديدًا من عمر 9 سنوات، وكانت تعتقد حينها أنه سيظل مجرد أمنية لن تتحقق على أرض الواقع.

وأضافت أنها اقتحمت هذه الرياضة بعدما كبُرت وأصبحت امرأة مسؤولة عن نفسها، مؤكدةً أن إقبال السيدات على هذه الرياضة تزايد بعد تمكين المرأة في العديد من المجالات. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن السيدات في حاجة لدعم مادي ومعنوي من الجهات المعنية من أجل المشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

شاهد.. فتاة بعسير احترفت الفروسية وتطمح للمشاركة في بطولات محلية وعالمية

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