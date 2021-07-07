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اخبار رياضية > الأربعاء.. الاتحاد يستهل تحضيراته للموسم الجديد
07/07/2021   1:38 م

الأربعاء.. الاتحاد يستهل تحضيراته للموسم الجديد

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يستهل فريق الاتحاد، يوم (الأربعاء) تحضيراته للموسم المقبل؛ حيث سيشمل اليوم الأول إجراءات الفحوصات الطبية الاعتيادية للاعبين في بداية الموسم من جانب الشريك الطبي للنادي.

ورحب مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين مع بداية الموسم الجديد، مؤكدًا أن أمام الجميع الكثير من العمل للاستعداد للموسم المقبل الذي ينتظر الفريق خلاله استحقاقات مهمة محليًا وعربيًا وقاريًا.

وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، التوفيق للجميع في تقديم موسم مميز يسعد الجماهير الاتحادية التي تستحق الكثير. وفق “أخبار 24”.

الأربعاء.. الاتحاد يستهل تحضيراته للموسم الجديد

اخبار رياضية
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