أخصائي يدعو لتطبيق قاعدة 66 الرياضية لعلاج آلام الظهر والوقاية منها

أكد أخصائي علاج طبيعي، أن أحد العلاجات الرئيسية للعلاج والوقاية من آلام العمود الفقري، يكمن في تقوية العضلات عن طريق ممارسة تمارين للظهر لمدة 66 يومًا.
وأوصى أخصائي العلاج الطبيعي، ألكسندر سروكوفسكي، وفقًا لموقعT-online ” ” الألماني، لعلاج آلام الظهر باستخدام نظرية قاعدة 66 الرياضية، والتي تنص على ضرورة ممارسة تمارين الظهر باستمرار لمدة 66 يومًا على الأقل وبشكل متتالٍ، حتى لو لم يكن الشخص على ما يرام.
وأوضح سروكوفسكي أنه يجب الحرص على زيادة قوة عضلات الظهر، فكلما زادت قوة العضلات، زادت المسافة بين فقرتين متجاورتين وزادت مساحة العصب.
ونصح باستخدام تمرين بسيط ، يعتمد على الوقوف بشكل مستقيم مع مباعدة الرجلين، ثم الانحناء قليلاً، مع شد الأرداف والمعدة بقوة حال وضع الذراعين لأعلى لمدة 45 ثانية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك تمرينا بسيطا آخر، إذ يستلقي المتدرب على بطنه ، ثم يرفع ذراعيه ورجليه قليلاً بالتناوب- على غرار السباحة- وبعد الاستلقاء على البطن على الأرض، تتم محاولة سحب الجزء العلوي من الجسم لأعلى.
وشدد خبير العلاج الطبيعي على أنه في حال بقيت آلام الظهر مستمرة، قد يكون من الضروري استشارة الطبيب.