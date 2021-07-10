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أخبار محلية > أخصائي يدعو لتطبيق قاعدة 66 الرياضية لعلاج آلام الظهر والوقاية منها
10/07/2021   4:26 م

أخصائي يدعو لتطبيق قاعدة 66 الرياضية لعلاج آلام الظهر والوقاية منها

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أكد أخصائي علاج طبيعي، أن أحد العلاجات الرئيسية ‏للعلاج والوقاية من آلام العمود الفقري، يكمن في تقوية العضلات عن طريق ‏ممارسة تمارين للظهر لمدة 66 يومًا.‏

وأوصى أخصائي العلاج الطبيعي، ألكسندر سروكوفسكي، وفقًا ‏لموقعT-online ” ‎” الألماني، لعلاج آلام الظهر باستخدام ‏نظرية قاعدة 66 الرياضية، والتي تنص على ضرورة ممارسة ‏تمارين الظهر باستمرار لمدة 66 يومًا على الأقل وبشكل متتالٍ، ‏حتى لو لم يكن الشخص على ما يرام. ‏

وأوضح سروكوفسكي أنه يجب الحرص على زيادة قوة عضلات الظهر، فكلما زادت قوة العضلات، زادت ‏المسافة بين فقرتين متجاورتين وزادت مساحة العصب.

ونصح باستخدام تمرين بسيط ، يعتمد على الوقوف بشكل مستقيم ‏مع مباعدة الرجلين، ثم الانحناء قليلاً، مع شد الأرداف والمعدة ‏بقوة حال وضع الذراعين لأعلى لمدة 45 ثانية.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك تمرينا بسيطا آخر، إذ يستلقي المتدرب على ‏بطنه ، ثم يرفع ذراعيه ورجليه قليلاً بالتناوب- على غرار ‏السباحة- وبعد الاستلقاء على البطن على الأرض، تتم محاولة ‏سحب الجزء العلوي من الجسم لأعلى. ‏

وشدد خبير العلاج الطبيعي على أنه في حال بقيت آلام الظهر ‏مستمرة، قد يكون من الضروري استشارة الطبيب‎.‎

أخصائي يدعو لتطبيق قاعدة 66 الرياضية لعلاج آلام الظهر والوقاية منها

أخبار محلية
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