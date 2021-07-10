نشرت وزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، صورة عمرها 42 عاماً، لمجموعة من منسوبيها أثناء أداء التمارين.
وأوضحت الوزارة أن الصورة تعود لعام 1400ھـ، أثناء أداء التمرين التعبوي في مناورة شروق الشمس، ويظهر فيها مجموعة من قوات الحرس الوطني أثناء تنفيذ مناورات شروق الشمس التي قامت بها فرقة الأسلحة المشتركة في المنطقة الواقعة بين الأفلاج والسليل.
يشار إلى أن التدريب العسكري للحرس الوطني بدأ مبكراً منذ نشأته، بإعداد الوحدات لتكون بجاهزية كاملة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية عالية، حيث جرى تنفيذ التمارين الشاملة في مختلف المناطق.
وفق “أخبار 24”.