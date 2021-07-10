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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: الإفراط في العطور يؤثر على الجهاز التنفسي.. والمقلدة قد تسبب السرطان
10/07/2021   4:27 م

“الغذاء والدواء”: الإفراط في العطور يؤثر على الجهاز التنفسي.. والمقلدة قد تسبب السرطان

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حذر رئيس لجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء، الدكتور فهد ‏السديري، من أن العطور وغيرها من منتجات التجميل غير الأصلية، ومجهولة المصدر قد تحتوي ‏على مواد قد تكون مسرطنة.‏

وأوضح السديري لبرنامج 120 على قناة “الإخبارية”، أن كل شخصين من بين ‏‏10 أفراد يصابون ببعض أنواع الحساسية لدى استخدامهم ‏للعطور، والتي تنقسم إلى حساسية تلامسية تظهر بعد فترة من ‏الاستخدام وأخرى تسممية تظهر مباشرة بعد أول استخدام، محذرا من خطورة ذلك خصوصا لدى من يعاني الربو أو الأكزيما.‏

وأبان أن هذه الحساسية تكون بسبب المواد الداخلة في تركيب ‏المنتج نفسه، أو نتيجة لوجود نوع معين من المواد الحافظة يتم ‏إضافته لإطالة صلاحية المنتج التجميلي، لافتًا إلى أن الأعراض ‏قد تظهر في صورة احمرار بالجلد أو الشعور بحكة أو كلاهما ‏معًا.‏ وفق “أخبار 24”.

وينصح السديري بوضع العطور على الملابس، بعيدًا عن ‏ملامسة الجلد، وتجنب استخدامها للأطفال لتجنيبهم الأمراض التنفسية، مشيرًا إلى أن ‏الإفراط في استخدامها يسبب مشاكل للجهاز التنفسي.‏

“الغذاء والدواء”: الإفراط في العطور يؤثر على الجهاز التنفسي.. والمقلدة قد تسبب السرطان

أخبار محلية
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