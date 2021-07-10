يشهد مشاركة دولية.. اتحاد الهجن يعلن تفاصيل “مهرجان ولي العهد للهجن” في نسخته الثالثة

أعلن اتحاد الهجن، اليوم السبت، تفاصيل مهرجان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهجن في نسخته الثالثة، والتي تنطلق في الثامن من أغسطس بالطائف.
وأوضح اتحاد الهجن أن مهرجان ولي العهد سيشهد مشاركة محلية ودولية، بواقع 532 شوطًا، حيث سينطلق المهرجان بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية بـ 320 شوطًا، فيما ستكون هناك 8 أشواط، بالإضافة إلى 204 في الأشواط النهائية للمهرجان، مشيرًا إلى أن مجموع جوائز المهرجان يصل إلى 53 مليون ريال.
ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي، أن المهرجان يهدف إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، بالإضافة إلى دورها في دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة.
ورفع الأمير فهد بن جلوي جزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما المستمر والمتواصل للارتقاء برياضة الهجن.
وفق “أخبار 24”.