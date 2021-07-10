إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. الإخلاء الطبي ينقل مواطناً سعودياً مصاباً بـ”كورونا” من جاكرتا إلى الرياض

قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا من إندونيسيا إلى المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة طيران متواصلة بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تُعد أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في المملكة.
وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي قد نقلت أكثر من 90 حالة مصابة “بكورونا” دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.
وفق “أخبار 24”.