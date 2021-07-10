الموت يفجع “الحلافي”.. والنصر يعزي

توفي اليوم السبت، والد المشرف العام على نادي النصر سابقا، عبد الرحمن الحلافي، وقدمت إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر التعازي له.
وقال النصر، عبر حسابه على “تويتر”: “مجلس النادي يقدم التعازي للمشرف العام على كرة القدم سابقًا الأستاذ عبد الرحمن الحلافي في وفاة والده”.
ودعا مجلس النادي المولى عز وجل أن يتغمد والد الحلافي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي للمشرف العام على كرة القدم سابقًا الأستاذ عبدالرحمن الحلافي في وفاة والده . pic.twitter.com/AYtqV07Vxl
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 10, 2021
وفق “أخبار 24”.