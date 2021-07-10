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اخبار رياضية > بطلب من “جارديم”.. الهلال يتحرك للتعاقد مع صفقة جديدة
10/07/2021   10:53 م

بطلب من “جارديم”.. الهلال يتحرك للتعاقد مع صفقة جديدة

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يسعى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، للاتفاق على صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بطلب من الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويرغب ليوناردو جارديم، وفقا لشبكة “transfers24hr” المتخصصة في نقل أخبار الانتقالات، في التعاقد مع لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، ماتيوس بيريرا.

وأوضحت أن إدارة الهلال، قد تواصلت مع ويست بروميتش، من أجل بيريرا، وأن المفاوضات في مرحلة متقدمة بين الطرفين. وفق “أخبار 24”.

ويواصل فريق الهلال، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

بطلب من “جارديم”.. الهلال يتحرك للتعاقد مع صفقة جديدة

اخبار رياضية
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