بالصور.. محافظ الخرج يدشن حملة ” أيام العشر “

دشن محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي صباح يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/١٢/١هـ حملة ” أيام العشر” في مكتبه بديوان المحافظة ، بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج الشيخ / محمد بن عويض المطيري .
وأوضح المطيري أن الحملة جاءت بمبادرة من الرئيس العام والتي تهدف إلى تعزيز فضل هذه الشعيرة. وإلى حث أفراد المجتمع على إقامة هذه الركن الجليل من خلال نشر البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات العرض الإلكترونية في المجمعات التجارية والعمل الميداني لتفعيلها في مناطق ومدن المملكة.
وفي الختام شكر المحافظ فضيلته ومنسوبي الهيئة على الجهود المبذولة في التوعية الشرعية خلال المناسبات الدينية .