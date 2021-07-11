محذرًا من ارتفاع الإصابات مع عيد الأضحى.. متحدث “الصحة”: المملكة تمر بالأشواط النهائية في الجائحة

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، مستجدات أوضاع جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة خلال الفترة الأخيرة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إن المملكة تمر بالأشواط النهائية في هذه الجائحة، مرجعًا ذلك لتوافر اللقاحات والإقبال الكبير عليها.
وذكر أن مع بداية العام الجاري كانت هناك حالة من التراخي والاستهتار من بعض أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الإصابات بكورونا، كما أكد أن موسم عيد الفطر أيضًا شهد ارتفاعًا في الإصابات، حاثًّا المجتمع على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث زيادة في أعداد الإصابات بالتزامن مع عيد الأضحى.وفق “أخبار 24”.