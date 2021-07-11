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أخبار محلية > خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
11/07/2021   6:52 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تسجيل 20.2 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك خلال الفترة من 24 / 11 / 1442هـ حتى 30 / 11 / 1442هـ. 

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ 6.4 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ2.9 ألف، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2.2 ألف، ومنطقة القصيم بألفي مخالفة. 

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 1.7 ألف، ومنطقة الجوف1.1 ألف، ومنطقة تبوك 820، ومنطقة حائل 728، ومنطقة الحدود الشمالية 651، ومنطقة جازان 467، ومنطقة عسير 348، ومنطقة الباحة 321، ومنطقة نجران 279

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

خلال أسبوع.. "الداخلية" ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

وفق “أخبار 24”.

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

أخبار محلية
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