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أخبار محلية > تكلفة نقل الحجاج بالرحلات قديماً من القصيم إلى مكة ريال واحد.. تعرّف على القصة
15/07/2021   9:48 ص

تكلفة نقل الحجاج بالرحلات قديماً من القصيم إلى مكة ريال واحد.. تعرّف على القصة

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رصد تقرير تلفزيوني، تاريخ أولى رحلات الحج من القصيم إلى مكة المكرمة وتكلفتها حينها، إلى جانب تطور عمليات النقل بعد ذلك.  

وبلغت أجرة قائد الجمال الذي ينقل الحجاج من بريدة إلى مكة ريال واحد، كما كانت تستغرق الرحلة عدة شهور.  

وقال صاحب أولى حملات الحج من القصيم، صالح العتيق، في تقرير ببرنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن البداية كانت مع النقل بالجمال من بريدة إلى القصيم وتحديداً عام 1340 هـ بتكلفة ريال.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن والده أسس عام 1370 هـ أولى الحملات باستخدام سيارة واحدة لنقل 30 شخصاً بكل موسم من بريدة، مبيناً أنه أكمل مع شقيقه المسيرة بعد وفـاة والده. 

 

تكلفة نقل الحجاج بالرحلات قديماً من القصيم إلى مكة ريال واحد.. تعرّف على القصة

أخبار محلية
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