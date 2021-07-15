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أخبار محلية > “الزعاق” متحدثاً عن “أمطار الخريف”: هكذا نعرف الأجواء من خلال النجوم والسماء
15/07/2021   9:50 ص

“الزعاق” متحدثاً عن “أمطار الخريف”: هكذا نعرف الأجواء من خلال النجوم والسماء

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توقع الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار متفرقة على جنوب المملكة وسلطنة عمان واليمن، مشيراً إلى أن الحالة تؤثر على المناطق الوسطى والشرقية والغربية والشمالية.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، إن هذه الأمطار تُسمى “أمطار الخريف”؛ لأنها تتزامن مع موسم “خراف الثمار”، مبيناً أنه سيكون هناك تأثر بسحب عكسية تأتي من جهة الشرقية، وترفع الإحساس بدرجات الحرارة إلى أعلى معدلاته.

ولفت إلى أنه يمكن تمييز المواسم من خلال تغير السماء والنجوم، مبيناً أن زرقة السماء تدل على شدة البرد، وخفوت ضوء الشمس يدل على كثافة الغبار، والدوائر التي تُحيط بالقمر تعبر عن كثافة الرطوبة. وفق “أخبار 24”.

“الزعاق” متحدثاً عن “أمطار الخريف”: هكذا نعرف الأجواء من خلال النجوم والسماء

أخبار محلية
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